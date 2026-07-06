Игрушка «Поймай буузу» представляет Бурятию в Этноцентре «Орда»

Этнокультурный фестиваль Байкальского региона «Заходите по-соседски» завершился в поселке Усть-Ордынский. В нем приняли участие шесть творческих семей из Бурятии, Забайкальского края и из четырех районов Иркутской области. Организатором мероприятия выступило АНО «Байкал».Участников обеспечивали питанием, проживанием, оплачивали дорогу до Усть-Ордынского, но ставили перед ними одно условие: в ходе фестивальной программы они должны были успеть изготовить знаковый для их творчества сувенир. После проведения фестиваля сувенир передается в экспозицию «Наш общий дом» в память о проведенном мероприятии и как символ дружбы народов Байкальского региона.- В основе проекта «Заходите по-соседски» - обычай ходить друг к другу в гости, - рассказывает директор АНО «Байкал», руководитель проекта Татьяна Швыдченко. - Жюри оценивало участников именно по этому критерию: смогла ли семейная команда представить себя настолько хорошо, что у всех присутствующих появилось желание сходить к ним домой? А какие гости без подарка? Памятный сувенир, который мы попросили изготовить наших участников, как раз и является таким подарком.Сувениры участников фестиваля составили основу экспозиции «Наш общий дом». Она представляет гостям Байкальского региона многообразие местной культуры. Экспозиция размещается в Этноцентре «Орда». Он находится в Иркутске, в одноименной гостинице, и каждый день Этноцентр посещают десятки туристов со всей России.Бурятию на фестивале представляла семья известных мастеров Павловых: Алла Сандановна – народный мастер, художник по изготовлению сувенирной продукции, Павел Владимирович – народный мастер по резьбе по дереву, а также их дети Диана и Вячеслав. Он предоставили для экспозиции «Наш общий дом» игрушку «Поймай буузу». Понятно, что заготовки были сделаны дома, но окончательный вид игрушка приняла только на фестивальной площадке.«Поймай буузу» — одно из фирменных изделий Павловых. Еще пять лет назад игрушка стала лауреатом конкурса «Туристический сувенир» по региону Сибири и Дальнего Востока. Это ярко раскрашенный рог, к которому на веревочке привязана маленькая бууза. Надо подкинуть буузу и поймать её в рог. При природной сноровке и небольших тренировках задача вполне посильная.- Уверена, что игрушка «Поймай буузу» станет одним из главных экспонатов выставки «Наш общий дом», - говорит Татьяна Швыдченко. – Люди любят интерактив, а тут мы имеем интерактив с национальным колоритом.Проект «Этнокультурный фестиваль Байкальского региона «Заходите по-соседски»» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.