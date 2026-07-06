Спорт 06.07.2026 в 12:51
В улан-удэнском парке проведут турнир по боксу
В столице Бурятии отметят 70-летие первой Олимпийской медали советского бокса
Текст: Андрей Константинов
Первую золотую медаль Олимпиады по боксу в истории СССР улан-удэнский спортсмен Владимир Сафронов завоевал в 1956 году на Играх в Мельбурне. Историческому событию будет посвящен очередной Всероссийский турнир по боксу «Байкал-2026», который пройдет в Улан-Удэ в парке им. Орешкова. Там установят ринг, также будут трибуны (правда, их вместимость довольно ограничена).
Традиционно, предусмотрен ряд весовых категорий. Мастерство бокса продемонстрируют, как мужчины, так и женщины.
Данный турнир является молодежным, возраст спортсменов - 19-22 года.
За первое место победители получат по 100 тысяч рублей. За второе 50 тысяч. За третье 25 тысяч. Уже заготовлены интересные кубки для отличившихся боксеров.
Всего ожидается около 120 участников. В команде Бурятии будет 24 человека, в том числе три чемпиона Дальнего Востока. Соревнование пройдет 7-11 июля.
К слову, в свое время звучали предложения присвоить улан-удэнскому ФСК имя этого нашего выдающегося земляка-боксера. Но, как пояснил министр спорта республики Иван Козырев, пока решено не делать этого.
Возрастное ограничение: 6+
Традиционно, предусмотрен ряд весовых категорий. Мастерство бокса продемонстрируют, как мужчины, так и женщины.
Данный турнир является молодежным, возраст спортсменов - 19-22 года.
За первое место победители получат по 100 тысяч рублей. За второе 50 тысяч. За третье 25 тысяч. Уже заготовлены интересные кубки для отличившихся боксеров.
Всего ожидается около 120 участников. В команде Бурятии будет 24 человека, в том числе три чемпиона Дальнего Востока. Соревнование пройдет 7-11 июля.
К слову, в свое время звучали предложения присвоить улан-удэнскому ФСК имя этого нашего выдающегося земляка-боксера. Но, как пояснил министр спорта республики Иван Козырев, пока решено не делать этого.
Возрастное ограничение: 6+
Тегибокс