Спорт 06.07.2026 в 12:51

В улан-удэнском парке проведут турнир по боксу

В столице Бурятии отметят 70-летие первой Олимпийской медали советского бокса
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Текст: Андрей Константинов
В улан-удэнском парке проведут турнир по боксу
Фото: архив «Номер один»
Первую золотую медаль Олимпиады по боксу в истории СССР улан-удэнский спортсмен Владимир Сафронов завоевал в 1956 году на Играх в Мельбурне. Историческому событию будет посвящен очередной Всероссийский турнир по боксу «Байкал-2026», который пройдет в Улан-Удэ в парке им. Орешкова. Там установят ринг, также будут трибуны (правда, их вместимость довольно ограничена). 

Традиционно, предусмотрен ряд весовых категорий. Мастерство бокса продемонстрируют, как мужчины, так и женщины. 

Данный турнир является молодежным, возраст спортсменов - 19-22 года. 

За первое место победители получат по 100 тысяч рублей. За второе 50 тысяч. За третье 25 тысяч. Уже заготовлены интересные кубки для отличившихся боксеров. 

Всего ожидается около 120 участников. В команде Бурятии будет 24 человека, в том числе три чемпиона Дальнего Востока. Соревнование пройдет 7-11 июля. 

К слову, в свое время звучали предложения присвоить улан-удэнскому ФСК имя этого нашего выдающегося земляка-боксера. Но, как пояснил министр спорта республики Иван Козырев, пока решено не делать этого. 

Возрастное ограничение: 6+
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с 1 по 7 июля

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