В улан-удэнском парке проведут турнир по боксу

Первую золотую медаль Олимпиады по боксу в истории СССР улан-удэнский спортсмен Владимир Сафронов завоевал в 1956 году на Играх в Мельбурне. Историческому событию будет посвящен очередной Всероссийский турнир по боксу «Байкал-2026», который пройдет в Улан-Удэ в парке им. Орешкова. Там установят ринг, также будут трибуны (правда, их вместимость довольно ограничена).Традиционно, предусмотрен ряд весовых категорий. Мастерство бокса продемонстрируют, как мужчины, так и женщины.Данный турнир является молодежным, возраст спортсменов - 19-22 года.За первое место победители получат по 100 тысяч рублей. За второе 50 тысяч. За третье 25 тысяч. Уже заготовлены интересные кубки для отличившихся боксеров.Всего ожидается около 120 участников. В команде Бурятии будет 24 человека, в том числе три чемпиона Дальнего Востока. Соревнование пройдет 7-11 июля.К слову, в свое время звучали предложения присвоить улан-удэнскому ФСК имя этого нашего выдающегося земляка-боксера. Но, как пояснил министр спорта республики Иван Козырев, пока решено не делать этого.Возрастное ограничение: 6+