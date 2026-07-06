Общество 06.07.2026 в 13:49

В наркодиспансер упекли жительницу Бурятии, разговаривавшую с несуществующей тётей

Она поступила с тяжелым психозом
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Текст: Карина Перова
В наркодиспансер упекли жительницу Бурятии, разговаривавшую с несуществующей тётей
Фото: архив «Номер один»

Главный врач Республиканского наркологического диспансера в Улан-Удэ Константин Эрдынеев рассказал о насыщенной смене в приемном покое. Было несколько непростых случаев, в том числе поступила пациентка с тяжелым психозом.

Так, бригада «скорой» доставила женщину со спутанным сознанием. По словам главврача, она жестикулировала и говорила с несуществующей тетей.

«Зрительные и слуховые галлюцинации в полный рост. Алкогольный психоз – госпитализирована в неотложное отделение», - подчеркнул главврач.

Также родственники доставили мужчину, который заливает за воротник уже 3 месяца. В итоге он допился до «белой горячки» – в последние дни начал слышать голоса.

«Уже в отделении стали отмечать резкое падение сатурации и серию судорожных приступов. Медицинские сестры ПИТа отработали на отлично. Сейчас состояние стабилизированно», - заверил Константин Эрдынеев.

А уставшая, но всё еще борющаяся женщина привезла в «нарколожку» своего мужа, который ежедневно принимает по бутылке водки уже полгода. Ему поставили диагноз – синдром зависимости – и положили на лечение.

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