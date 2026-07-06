Общество 06.07.2026 в 14:02

Чиновников выгнали на улицы разруливать конфликты

В Чите региональных служащих отправили на АЗС следить за очередностью заправки бензином
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Текст: Иван Иванов
Чиновников выгнали на улицы разруливать конфликты
Фото: архив «Номер один»

В Забайкальском крае произошла неожиданная ситуация: государственные служащие покинули свои кабинеты и отправились на автозаправочные станции. Это было сделано не по служебной необходимости, связанной с пополнением баков, а для помощи жителям региона в разрешении проблем с очередями на АЗС «Роснефти».

Работники различных ведомств, включая РСТ, Госинспекцию, Минфин, Минлес, администрацию губернатора, Минобразование и Забайкавтодор, теперь дежурят на заправках в Чите, Ивановке и Атамановке. Они одеты в специальные жилеты и имеют при себе памятки, действуя, судя по отчётам, с большим энтузиазмом.

Эксперимент, как сообщает канал «Топливо75», стартовал 2 июля. Государственные служащие направлены на те автозаправочные станции, где наблюдаются самые протяжённые очереди. Заместитель министра экономики края Виталий Шильников поделился первыми результатами своей работы. Он отметил, что опыт разрешения конфликтных ситуаций оказался весьма полезным, а также была оказана помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Шильников подчеркнул, что его коллеги отнеслись к этому необычному заданию ответственно и с душой. Похоже, навыки проведения совещаний и согласования бюджетных заявок неожиданно пригодились в условиях ожидания у топливной колонки.

Чтобы отличить чиновников от обеспокоенных автомобилистов, им выдали специальные жилеты. Также каждый сотрудник получил памятку с чётким алгоритмом действий на АЗС, чтобы избежать импровизации на месте. В качестве волонтёров были привлечены представители самых разных ведомств, которые отныне занимаются не только регулированием экономики, но и регулированием очередей.

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