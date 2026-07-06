В Бурятии на Щучке спасли трех горе-сапбордистов

В Селенгинском районе Бурятии на Щучьем озере спасатель отряда #SUPспас03 Иван Миронов помог трем сапбордистам, угодившим в беду. Случай произошел в минувшую субботу, 4 июля. Погода в тот момент начала резко портиться: поднялся сильный ветер, по воде пошли крупные волны, а с берега унесло несколько надувных матрасов.

Мужчина наблюдал за водой и заметил неладное: вдали от берега качался пустой SUP-борд, а рядом в волнах барахтались три человека. Как оказалось, они катались на одной доске втроем, и резкий порыв ветра просто перевернул их. Из-за сильной волны те не могли доплыть до доски – её стремительно уносило.

К счастью, на пострадавших были жилеты, они держались на воде. Иван быстро доплыл на своем сапе до их уплывающей доски и отбуксировал её к одной из девушек. Затем помог последней забраться на плавсредство (она была сильно напугана и с трудом отвечала на вопросы) и пристегнул её сап к своему с помощью лиша, отбуксировав к берегу в безопасное место. Остальных двоих отдыхающих в этот момент оперативно эвакуировал подоспевший с берега катер.

Спасатель объяснил, почему туристы оказались в опасности:

Втроем на одной доске. SUP-борд рассчитан на определенный вес. Из-за перегруза доска была неуправляемой в волну.

Игнорирование погоды. При первых признаках сильного ветра нужно сразу грести к берегу, а не ждать шторма на глубине.

Игнорирование лиша. Никто из горе-экстремалов не пристегнул страховочный шнур к ноге. В итоге при падении сап просто улетел от них по ветру.

«Вопросы к снаряжению. Доска была сильно недокачана (огромный привет местному прокату). На такой доске удержать баланс в хорошую волну невозможно. Ребят спасло только то, что они были в спасательных жилетах, и наша быстрая реакция с берега. Друзья, вода не прощает беспечности! Берите в прокате только качественное снаряжение, проверяйте погоду и всегда пристегивайте лиш», - призвал Иван Миронов.