Общество 08.07.2026 в 09:45

На въездах в Улан-Удэ устанавливают «умные» весы для фур

Так городские дороги защитят от перегруза
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Текст: Карина Перова
На въездах в Улан-Удэ устанавливают «умные» весы для фур
Фото: администрация Улан-Удэ

На въездах в Улан-Удэ устанавливают «умные» весы для фур, чтобы защитить дороги от перегруза. По поручению мэра Игоря Шутенкова началось обустройство пунктов весового контроля на двух ключевых транспортных хабах города – на Левобережье (улица Иволгинская) и на Мухоршибирском тракте (улица Забайкальская).

«В жару асфальт теряет жесткость, и каждая перегруженная фура оставляет на полотне деформацию, которая быстро превращается в ямы. Локальные пункты контроля позволят канализировать тяжелый транспорт, исключив его хаотичное движение. Мы защитим не только асфальт, но и безопасность легковых автомобилей», – прокомментировал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.

Сейчас подрядчик демонтирует слой для последующего армирования основания. В рамках контракта предусмотрен комплекс работ по устройству бортового камня, укладке нового асфальтобетона, а также монтажу дорожных знаков и нанесению горизонтальной разметки.

«Габариты каждой площадки составят 50 метров в ширину и 7 метров в длину, что обеспечит необходимую зону для маневрирования без создания помех основному трафику. К августу объекты будут готовы к приему транспорта», - сообщили в комитете по строительству.

Напомним, с 10 июня по 31 августа на автомобильных дорогах местного значения ввели ограничение движения тяжеловесных транспортных средств. Когда дневная температура воздуха превышает 32 градуса, фуры с нагрузкой на ось более 10 тонн не могут передвигаться по городским асфальтированным дорогам. Ездить в таких случаях можно только в ночное время – с 22:00 до 10:00.

За нарушение правил проезда предусмотрены административные санкции:

  • для водителей – штраф до 2 250 рублей;

  • для должностных лиц – до 15 000 рублей;

  • для юридических лиц – до 150 000 рублей.

                                                      

Теги
пункт весового контроля Игорь Шутенков дороги большегрузы

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