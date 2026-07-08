Происшествия 08.07.2026 в 09:27
В Улан-Удэ возле острова Богородский утонул подросток
Тело обнаружили спасатели
Текст: Карина Перова
Накануне на реке Селенге в Улан-Удэ при купании утонул подросток. Трагедия случилась вблизи острова Богородский.
Тело несовершеннолетнего обнаружили спасатели городской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Жителей призывают соблюдать правила безопасности на воде, не игнорировать запрещающие знаки и не купаться в необорудованных местах.
За нарушение правил поведения у водоемов предусмотрены штрафы:
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купание в местах с запрещающими знаками – от 500 до 1 000 рублей;
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купание несовершеннолетних (до 16 лет) без присмотра взрослых в неустановленном месте – штраф родителям от 1 до 3 тысяч рублей.