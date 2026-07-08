В Улан-Удэ возле острова Богородский утонул подросток

Накануне на реке Селенге в Улан-Удэ при купании утонул подросток. Трагедия случилась вблизи острова Богородский.

Тело несовершеннолетнего обнаружили спасатели городской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности на воде, не игнорировать запрещающие знаки и не купаться в необорудованных местах.

За нарушение правил поведения у водоемов предусмотрены штрафы: