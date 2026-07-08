Происшествия 08.07.2026 в 10:41

Жители Улан-Удэ смыли в унитаз ёршик

Он встал поперек рабочего колеса, и станция фактически вышла из строя
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Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ смыли в унитаз ёршик
Фото: МУП «Водоканал»

В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» продолжают находить в городской канализации интересные и, порой, неожиданные предметы. Напомним, ранее коммунальщики вытащили большое одеяло.

А на этот раз горожане смыли в унитаз туалетный ёршик. Сотрудники предприятия обнаружили его недавно при чистке насоса. Ёршик встал поперек рабочего колеса, и станция фактически вышла из строя.

«На устранение последствий ушли часы напряжённой работы. Канализация – это сложная инженерная система, а не мусорное ведро. Она рассчитана на воду и то, что в ней естественным образом растворяется. Все остальное – прямой путь к аварии, внеплановым работам и неудобствам для тысяч жителей», - отметили в МУПе.

 

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канализация водоканал засоры

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