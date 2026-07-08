Общество 08.07.2026 в 09:55

В Улан-Удэ перенесли отключение горячей воды из-за «Голоса кочевников»

График сдвинули на сутки
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ перенесли отключение горячей воды из-за «Голоса кочевников»
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ после многочисленных обращений горожан, которые собираются ехать на фестиваль «Голос кочевников» (6+), отключение горячей воды перенесли на сутки. В мэрии поработали с ПАО «ТГК‑14», чтобы они сдвинули графики. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.

Напомним, изначально плановые работы на теплосетях должны были начаться в воскресенье, 12 июля, в 8:00.

«Но одно из самых знаковых мероприятий лета – фестиваль «Голос кочевников» – случается не каждый день. После двух дней дороги, музыки, танцев под открытым небом, а то и жизни в палатках, горячая вода очень нужна», - прокомментировал Игорь Шутенков.

Поэтому отключение горячей воды будет в понедельник, 13 июля, в 8:00

«Это позволит всем участникам, гостям фестиваля и горожанам спокойно вернуться в Улан‑Удэ и отдохнуть – чистыми и счастливыми», - заключил мэр Улан-Удэ.

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