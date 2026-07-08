Зурхай на среду, 8 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», принимать монашество, совершать омовение и прочие умиротворяющие и «жесткие» действия, строить дома.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заниматься государственными делами, освящением дуганов и других объектов почитания, торговать и покупать, заключать договоры, полагаться на подчиненных, совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.Стрижка волос: к богатству.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).Фото: Номер один