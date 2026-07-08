Общество 08.07.2026 в 09:00

Как вернуть деньги за некачественную стрижку или маникюр

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Как вернуть деньги за некачественную стрижку или маникюр

«Сходила в салон на маникюр, а через три дня ногти начали облезать. Мастер говорит, что это не её проблема. Могу ли я вернуть деньги и что для этого нужно сделать?» Мэдэгма, Улан-Удэ

Некачественная услуга в салоне красоты — это прямое нарушение ваших прав как потребителя. Вы имеете полное право требовать возврата денег или бесплатного исправления недостатков.

Что можно потребовать

По закону «О защите прав потребителей» вы можете выбрать одно из требований: бесплатно переделать работу, уменьшить цену услуги или вернуть деньги полностью. Если мастер испортил волосы или ногти настолько, что их пришлось восстанавливать у другого специалиста, вы также вправе требовать возмещения этих расходов.

Как составить претензию

Претензия — это ваш главный документ. В ней нужно указать: когда и какую услугу вы получили, в чём именно выразился брак (например, «покрытие отслоилось на третий день»), какое требование вы выдвигаете (возврат денег или бесплатное исправление) и срок для ответа. Приложите копию чека или скриншот перевода.

Подайте претензию лично в салоне — на вашем экземпляре должны поставить дату и подпись. Если лично не получается, отправьте заказным письмом по юридическому адресу.

Сроки и дальнейшие шаги

Салон обязан ответить в течение 10 дней. Если ответа нет или вам отказали, обращайтесь в Роспотребнадзор — его специалисты могут провести проверку и выдать предписание. Также вы вправе подать иск в суд. Чтобы выиграть дело, собирайте доказательства: сфотографируйте результат, сохраните переписку с мастером, найдите свидетелей.

Помните: в суде проще доказать очевидный брак — кривая стрижка, ожог кожи и т.д. Спорные моменты вроде «не тот оттенок» сложнее, но и здесь помогают свидетели или аудиозапись разговора с мастером до начала работы.

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