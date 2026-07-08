Происшествия 08.07.2026 в 09:14
В Бурятии 6 человек пострадали после столкновения легковушки и маршрутки
Авария случилась в Селенгинском районе
Текст: Карина Перова
Накануне вечером в Селенгинском районе Бурятии на 50-м километре трассы «Улан-Удэ – Кяхта» столкнулись иномарка и рейсовый автобус.
В маршрутку «Фиат Дукато» врезался 25-летний водитель автомобиля «Хонда Сайбер».
После ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Сотрудники ГАИ проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии.