В Бурятии 6 человек пострадали после столкновения легковушки и маршрутки

Накануне вечером в Селенгинском районе Бурятии на 50-м километре трассы «Улан-Удэ – Кяхта» столкнулись иномарка и рейсовый автобус.

В маршрутку «Фиат Дукато» врезался 25-летний водитель автомобиля «Хонда Сайбер».

После ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии.