Происшествия 08.07.2026 в 09:14

В Бурятии 6 человек пострадали после столкновения легковушки и маршрутки

Авария случилась в Селенгинском районе
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Текст: Карина Перова
В Бурятии 6 человек пострадали после столкновения легковушки и маршрутки
Фото: ГАИ Бурятии

Накануне вечером в Селенгинском районе Бурятии на 50-м километре трассы «Улан-Удэ – Кяхта» столкнулись иномарка и рейсовый автобус.

В маршрутку «Фиат Дукато» врезался 25-летний водитель автомобиля «Хонда Сайбер».

После ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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