Двое улан-удэнцев скупали у людей банковские карты и сбывали иркутянину

В Улан-Удэ перед судом предстали члены организованной группы за незаконный оборот средств платежей. Двое горожан с мая 2024-го по апрель 2025 года искали людей, готовых оформить на свое имя банковские карты, после чего за денежное вознаграждение скупали их вместе с данными, необходимыми для дистанционного использования.

Осужденные находили «клиентов» среди своих знакомых, а также в социальной сети «ВКонтакте». После купленные банковские карты с пин-кодами, логинами, паролями и кодовыми словами члены ОПГ сбывали неустановленному жителю Иркутска.

Средства платежей использовались в преступных целях в различных регионах страны, общий размер причиненного ущерба составил 9,9 млн рублей.

«Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Уголовное дело в отношении второго участника в связи с заключением досудебного соглашения рассматривалось отдельно, ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Также у подсудимых конфисковали доход в размере 67 тысяч рублей, полученный в результате незаконной деятельности, а также средства для совершения преступлений.