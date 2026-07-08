Общество 08.07.2026 в 10:29

Двое улан-удэнцев скупали у людей банковские карты и сбывали иркутянину

Общий ущерб от их действий составил 9,9 млн рублей
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Текст: Карина Перова
Двое улан-удэнцев скупали у людей банковские карты и сбывали иркутянину
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ перед судом предстали члены организованной группы за незаконный оборот средств платежей. Двое горожан с мая 2024-го по апрель 2025 года искали людей, готовых оформить на свое имя банковские карты, после чего за денежное вознаграждение скупали их вместе с данными, необходимыми для дистанционного использования.

Осужденные находили «клиентов» среди своих знакомых, а также в социальной сети «ВКонтакте». После купленные банковские карты с пин-кодами, логинами, паролями и кодовыми словами члены ОПГ сбывали неустановленному жителю Иркутска.

Средства платежей использовались в преступных целях в различных регионах страны, общий размер причиненного ущерба составил 9,9 млн рублей.

«Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Уголовное дело в отношении второго участника в связи с заключением досудебного соглашения рассматривалось отдельно, ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Также у подсудимых конфисковали доход в размере 67 тысяч рублей, полученный в результате незаконной деятельности, а также средства для совершения преступлений.

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незаконный оборот банковская карта прокуратура

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