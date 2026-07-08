Житель Забайкалья переоделся в полицейского и заправился без очереди

21‑летний житель Краснокаменска в Забайкалье решился на рискованную уловку, чтобы обойти очереди на АЗС. В условиях острого дефицита бензина, когда лимит продажи топлива для обычных автомобилистов сократили до 15 литров на машину, молодой человек купил в интернете полицейскую форму, дополнил её лычками сержанта и шевронами и отправился на заправку.

На месте он уверенно представился участковым и потребовал обслужить его вне очереди. Кассир, не желая спорить с человеком в форме, выполнил требование — парню удалось заправить автомобиль, минуя длинную очередь из местных жителей.

Однако хитрость не осталась незамеченной: сотрудники МВД обратили внимание на записи с камер видеонаблюдения, где мужчина в полицейской форме настойчиво добивался приоритетного обслуживания. Личность нарушителя быстро установили по камерам и номерам машины и доставили его в отдел.

В отношении молодого человека составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Теперь ему грозит штраф, а форму у него конфискуют.

Ситуация в Забайкалье обострилась ещё в середине июня — тогда в регионе начался бензиновый кризис, из‑за чего власти ввели режим повышенной готовности и жёстко ограничили объёмы продажи топлива, расставив приоритеты: в первую очередь обеспечивать экстренные службы, затем — важные отрасли и лишь потом обычных граждан.

Именно на фоне этих напряжённых мер и развернулась история с лжеполицейским, который попытался воспользоваться дефицитом в своих интересах. Довольно хитроумно, с выдумкой, по-забайкальски.