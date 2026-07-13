Как опекуну получить налоговый вычет на ребенка

«Я являюсь опекуном ребёнка-инвалида. Могу ли я получить вычет и о какой сумме речь?» Сергей, Улан-Удэ

Опекун или попечитель имеет полное право на стандартный налоговый вычет на ребёнка. По закону вычет предоставляется на каждого ребёнка до 18 лет, а также на учащегося очной формы обучения, студента, аспиранта, ординатора или интерна в возрасте до 24 лет.

Суммы вычетов

С 1 января 2025 года размеры вычетов увеличены в два раза на второго и последующих детей:

- на первого ребёнка — 1 400 рублей в месяц (без изменений);

- на второго — 2 800 рублей (было 1 400);

- на третьего и каждого последующего — 6 000 рублей (было 3 000).

Все вычеты суммируются. Например, если у вас на обеспечении трое детей, общая сумма вычета составит 1 400 + 2 800 + 6 000 = 10 200 рублей в месяц.

Особые условия для детей-инвалидов

Вычет на ребёнка-инвалида (до 18 лет) или студента-инвалида I–II групп (до 24 лет) составляет 12 000 рублей в месяц с 1 января 2025 года.

Но есть нюанс: для опекунов и попечителей именно эта сумма является максимальной. Для родителей же вычет на ребёнка-инвалида составляет 12 000 рублей, но для них в отдельных случаях он может достигать 24 000 рублей за счёт удвоения.

Лимит дохода для получения вычета

Вы можете получать вычет ежемесячно до тех пор, пока ваш общий доход с начала года не превысит 450 000 рублей. Раньше этот лимит был 350 000 рублей. Как только доход перевалит за эту сумму, вычет перестанут предоставлять до следующего года.

Когда вычет можно получить в двойном размере

Если вы являетесь единственным опекуном (например, второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или в свидетельстве о рождении стоит прочерк), вы имеете право на вычет в двойном размере.

Это означает, что на второго ребёнка вы будете получать не 2 800, а 5 600 рублей, на третьего — 12 000 вместо 6 000, а на ребёнка-инвалида — 24 000 рублей вместо 12 000. При этом важно помнить: если вы вступите в брак, право на двойной вычет прекратится со следующего месяца.

Как оформить вычет

Заявление о предоставлении вычета работодателю теперь подавать не обязательно. Достаточно предоставить в бухгалтерию документы, подтверждающие право: свидетельство о рождении (или опеке), справку об инвалидности (при наличии), а также справку из учебного заведения, если ребёнок старше 18 лет и учится очно.

Если по каким-то причинам вы не получали вычет через работодателя, можно оформить его через налоговую инспекцию по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ.

По всем вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр ФНС по телефону 8-800-222-22-22.