Общество 13.07.2026 в 09:49

В Забайкальском крае постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива

Об этом отрапортовал губернатор региона
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива

По данным губернатора Забкрая Александра Осипова, кризис с топливом в регионе удаётся преодолевать, хотя окончательная нормализация ещё не достигнута. Об этом сообщает «Чита.ру».

На федеральном уровне под руководством заместителя председателя правительства  РФ Александра Новака провели оперативное совещание, после которого объёмы поставок в регион заметно увеличили. В настоящее время по железной дороге в край направляют порядка 19 тысяч тонн топлива — это примерно две трети месячной потребности территории. Параллельно налажены поставки автомобильным транспортом из Иркутска и Красноярска. Координация процесса продолжается — заседания топливного штаба проходят ежедневно.

В самом крае расширили режим работы автозаправочных станций: если раньше некоторые из них функционировали лишь несколько часов в день, то теперь продолжительность их работы составляет 8–12 часов, а отдельные АЗС перешли на круглосуточный режим. Благодаря этим мерам очереди на заправках к концу недели стали существенно меньше, о чём свидетельствуют сообщения местных автомобилистов.

Губернатор выразил признательность сотрудникам автозаправочных станций, волонтёрам из числа студентов, которые помогали на АЗС и раздавали воду, а также всем жителям края за проявленное терпение. При этом Александр Осипов призвал население и дальше экономно расходовать топливо — это позволит спокойнее пройти период, пока поставки не выйдут на штатный уровень.

Фото: Номер один

Все новости

Житель Бурятии сделал предложение любимой на «Голосе кочевников»
13.07.2026 в 10:52
В Бурятии отремонтировали важный мост по пути на курорт
13.07.2026 в 10:26
Осужденный в Бурятии пытался купить особые условия в колонии за 100 тысяч
13.07.2026 в 10:14
В Улан-Удэ на котельной «Юго-Западная» установят новый котел
13.07.2026 в 10:00
В Забайкальском крае постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива
13.07.2026 в 09:49
Блог врача-нарколога из Бурятии заметили на федеральном уровне
13.07.2026 в 09:47
Разводов в Забайкалье стало в 10 раз больше, чем 80 лет назад
13.07.2026 в 09:43
В Иркутске коллекционер собрал дома водочный склад на 2875 бутылок
13.07.2026 в 09:35
Жительница Бурятии слила мошенникам личные данные родной сестры
13.07.2026 в 09:27
В Бурятии полчаса реанимировали утонувшего подростка
13.07.2026 в 09:10
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Житель Бурятии сделал предложение любимой на «Голосе кочевников»
Свидетелем трогательного момента стал корреспондент «Номера один»
13.07.2026 в 10:52
В Бурятии отремонтировали важный мост по пути на курорт
На работы выделили более 30 миллионов рублей
13.07.2026 в 10:26
Осужденный в Бурятии пытался купить особые условия в колонии за 100 тысяч
За взятку ему ужесточили наказание
13.07.2026 в 10:14
В Улан-Удэ на котельной «Юго-Западная» установят новый котел
Коммунальщики уже вовсю готовятся к предстоящей зиме
13.07.2026 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru