В Забайкальском крае постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива

По данным губернатора Забкрая Александра Осипова, кризис с топливом в регионе удаётся преодолевать, хотя окончательная нормализация ещё не достигнута. Об этом сообщает «Чита.ру».

На федеральном уровне под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака провели оперативное совещание, после которого объёмы поставок в регион заметно увеличили. В настоящее время по железной дороге в край направляют порядка 19 тысяч тонн топлива — это примерно две трети месячной потребности территории. Параллельно налажены поставки автомобильным транспортом из Иркутска и Красноярска. Координация процесса продолжается — заседания топливного штаба проходят ежедневно.

В самом крае расширили режим работы автозаправочных станций: если раньше некоторые из них функционировали лишь несколько часов в день, то теперь продолжительность их работы составляет 8–12 часов, а отдельные АЗС перешли на круглосуточный режим. Благодаря этим мерам очереди на заправках к концу недели стали существенно меньше, о чём свидетельствуют сообщения местных автомобилистов.

Губернатор выразил признательность сотрудникам автозаправочных станций, волонтёрам из числа студентов, которые помогали на АЗС и раздавали воду, а также всем жителям края за проявленное терпение. При этом Александр Осипов призвал население и дальше экономно расходовать топливо — это позволит спокойнее пройти период, пока поставки не выйдут на штатный уровень.

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