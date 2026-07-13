Общество 13.07.2026 в 09:47

Блог врача-нарколога из Бурятии заметили на федеральном уровне

Константин Эрдынеев помогает людям побороть пагубные зависимости
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Текст: Андрей Константинов
Блог врача-нарколога из Бурятии заметили на федеральном уровне
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Главный врач Республиканского наркологического диспансера Константин Эрдынеев стал участником образовательного трека «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ». Из 12 тысяч заявок со всей России отобрали 550 сильнейших, среди них представитель Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Константин Эрдынеев ведёт блог как продолжение врачебной практики, помогая людям разбираться в вопросах психического здоровья и профилактики зависимостей. В рамках проекта он планирует запустить просветительский онлайн-марафон «Свобода без запретов», серию образовательных видео и открытых эфиров.

«Сегодня врачу важно быть не только в кабинете, но и в медиапространстве. Через блог я хочу показать, что зависимость – это заболевание, которое можно лечить. Если благодаря моему контенту человек перестанет бояться обратиться за помощью, значит, эта работа имеет смысл», – отметил Константин Эрдынеев.

Участников ждёт обучение в Мастерской управления «Сенеж» и ещё один конкурсный этап. Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
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