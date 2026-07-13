Происшествия 13.07.2026 в 09:10

В Бурятии полчаса реанимировали утонувшего подростка

К сожалению, спасти ребенка не удалось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полчаса реанимировали утонувшего подростка
Фото: архив «Номер один»
Сразу две трагедии на воде случились в минувшие выходные в Бурятии. Одна из них произошла вчера днем на озере Гусиное в местности «Хаяны». Там утонул 15-летний мальчик.

«По словам очевидцев, подросток спрыгнул с борта лодки и скрылся под водой. Тело погибшего обнаружил его отец. В течение 35 минут сотрудники скорой помощи совместно со спасателями БРПСС проводили реанимацию. К сожалению, спасти ребёнка не удалось», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Еще один утонувший был обнаружен очевидцами вечером 11 июля на озере Щучье. Им оказался 24-летний мужчина. Обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняются.
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