В Бурятии полчаса реанимировали утонувшего подростка

Сразу две трагедии на воде случились в минувшие выходные в Бурятии. Одна из них произошла вчера днем на озере Гусиное в местности «Хаяны». Там утонул 15-летний мальчик.«По словам очевидцев, подросток спрыгнул с борта лодки и скрылся под водой. Тело погибшего обнаружил его отец. В течение 35 минут сотрудники скорой помощи совместно со спасателями БРПСС проводили реанимацию. К сожалению, спасти ребёнка не удалось», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Еще один утонувший был обнаружен очевидцами вечером 11 июля на озере Щучье. Им оказался 24-летний мужчина. Обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняются.