Общество 13.07.2026 в 09:35

В Иркутске коллекционер собрал дома водочный склад на 2875 бутылок

Коллекцию он начал собирать с 1975 года
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске коллекционер собрал дома водочный склад на 2875 бутылок
Пенсионер из Иркутска на протяжении 50 лет собирал коллекцию водки. Идея возникла у него ещё в 1975 году.

За эти годы мужчина превратил своё жилище в настоящий музей: бутылки расставлены повсюду — в комнатах, на кухне, в шкафах, не обошёл он вниманием даже туалет и ванную. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Коллекционер подходил к делу основательно: экспонаты он систематизировал по названиям и тематическим группам. В собрании можно найти самые разные образцы — от морской и японской водки до овсяной и огуречной, есть среди них и бутылка с символикой Playboy. Коллекция продолжает пополняться, и на данный момент насчитывает 2875 экземпляров.

Фото: нейросеть

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