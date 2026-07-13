Общество 13.07.2026 в 09:43

Разводов в Забайкалье стало в 10 раз больше, чем 80 лет назад

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Текст: Иван Иванов
Разводов в Забайкалье стало в 10 раз больше, чем 80 лет назад

Забайкалкрайстат представил данные, отражающие динамику браков и разводов в Забайкальском крае за период с 1940 по 2023 год. Статистика показывает серьёзные перемены в семейных установках жителей края. Об этом сообщает ZAB.RU.

В 1940 году на 1 165 зарегистрированных браков пришлось 216 разводов — то есть на один развод приходилось свыше пяти свадеб. В последующие десятилетия число браков стабильно росло: в 1950 году их было 2 297, в 1960‑м — 2 643, в 1970‑м — 2 943, а пик пришёлся на 1980 год с показателем в 3 108 браков. Разводы тоже увеличивались, но темпы их роста оставались заметно ниже.

Ситуация существенно изменилась после 2010 года. Если прежде количество браков многократно превышало число разводов, то к 2023 году показатели практически сблизились. В прошлом году в крае зарегистрировали 2 842 брака и 2 101 развод — соотношение составило 1,35 к 1.

За 83 года число браков в регионе выросло в 2,4 раза, а количество разводов — почти в 10 раз. Эксперты объясняют такую динамику трансформацией общественных взглядов на институт брака, экономическими трудностями и повышением степени самостоятельности женщин. Дополнительным фактором напряжения для семей стали последствия пандемии.

При этом данные за 2024 и 2025 годы Забайкалкрайстат  засекретил  — в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учёте». Судя по всему, цифры там настолько тревожные, что обнародование этих данных пока считается нежелательным.

Фото: нейросеть

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