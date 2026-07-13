Общество 13.07.2026 в 10:00
В Улан-Удэ на котельной «Юго-Западная» установят новый котел
Коммунальщики уже вовсю готовятся к предстоящей зиме
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на совещании под председательством мэра Игоря Шутенкова обсудили вопросы подготовки к предстоящей зиме.
- У нас для надежности теплоснабжения уже согласовано техническое задание на установку нового агрегата на котельной «Юго-Западная», в ближайшее время будут объявлены торги на его закупку. И обращаю ваше внимание, что задача в целом по городу не менялась – жилищно-коммунальное хозяйство должно быть подготовлено к зимнему сезону заблаговременно, – сказал Игорь Шутенков.
Параллельно ведется работа на основных источниках тепловой энергии города. В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов запланирован капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это необходимо для обеспечения стабильной работы всего теплоэнергетического комплекса столицы республики даже в пиковые морозы.
Особое внимание уделяется состоянию коммуникаций.
– Текущим летом подрядные организации ведут капитальный ремонт на 13 участках магистральных тепловых сетей. 4 участка полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию, на 7 участках работы продолжаются активными темпами. Оставшиеся участки находятся на стадии завершения подготовительных процедур перед началом работ, – доложила и.о. председателя Комитета городского хозяйства Альбина Базарова.
- У нас для надежности теплоснабжения уже согласовано техническое задание на установку нового агрегата на котельной «Юго-Западная», в ближайшее время будут объявлены торги на его закупку. И обращаю ваше внимание, что задача в целом по городу не менялась – жилищно-коммунальное хозяйство должно быть подготовлено к зимнему сезону заблаговременно, – сказал Игорь Шутенков.
Параллельно ведется работа на основных источниках тепловой энергии города. В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов запланирован капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это необходимо для обеспечения стабильной работы всего теплоэнергетического комплекса столицы республики даже в пиковые морозы.
Особое внимание уделяется состоянию коммуникаций.
– Текущим летом подрядные организации ведут капитальный ремонт на 13 участках магистральных тепловых сетей. 4 участка полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию, на 7 участках работы продолжаются активными темпами. Оставшиеся участки находятся на стадии завершения подготовительных процедур перед началом работ, – доложила и.о. председателя Комитета городского хозяйства Альбина Базарова.
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