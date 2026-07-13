В Улан-Удэ на котельной «Юго-Западная» установят новый котел

В Улан-Удэ на совещании под председательством мэра Игоря Шутенкова обсудили вопросы подготовки к предстоящей зиме.- У нас для надежности теплоснабжения уже согласовано техническое задание на установку нового агрегата на котельной «Юго-Западная», в ближайшее время будут объявлены торги на его закупку. И обращаю ваше внимание, что задача в целом по городу не менялась – жилищно-коммунальное хозяйство должно быть подготовлено к зимнему сезону заблаговременно, – сказал Игорь Шутенков.Параллельно ведется работа на основных источниках тепловой энергии города. В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов запланирован капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это необходимо для обеспечения стабильной работы всего теплоэнергетического комплекса столицы республики даже в пиковые морозы.Особое внимание уделяется состоянию коммуникаций.– Текущим летом подрядные организации ведут капитальный ремонт на 13 участках магистральных тепловых сетей. 4 участка полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию, на 7 участках работы продолжаются активными темпами. Оставшиеся участки находятся на стадии завершения подготовительных процедур перед началом работ, – доложила и.о. председателя Комитета городского хозяйства Альбина Базарова.