Осужденный в Бурятии пытался купить особые условия в колонии за 100 тысяч

Осужденный в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч рублей, пытаясь купить себе более комфортные условия, рассчитывая при этом также избежать наказаний за допущенные нарушения. Инцидент произошел в одной из колоний республики.

Однако сотрудник исправительного центра не купился и сообщил об этом в подразделение собственной безопасности. В результате спланированных оперативно-розыскных мероприятий передача денег прошла под контролем сотрудников ведомства и взяточника задержали с поличным.

- На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело. Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ признал мужчину виновным в даче взятки, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Отбывать его придется в исправительной колонии особого режима, - сообщили в УФСИН республики.

Фото: Номер один