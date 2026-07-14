Общество 14.07.2026 в 09:00

Начальник заставляет работать сверхурочно без оплаты. Что делать?

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Текст: Номер один
Начальник заставляет работать сверхурочно без оплаты. Что делать?

«Начальник регулярно просит оставаться после работы, чтобы доделать срочные отчёты. Оплату не предлагает, говорит, что «это входит в обязанности». Как быть?» Андрей, Улан-Удэ

Сверхурочной считается работа по инициативе работодателя за пределами вашей рабочей смены. Если вы остаетесь по своей воле — это не сверхурочная и оплате не подлежит. Привлекая к переработкам, работодатель обязан оформлять приказ и в большинстве случаев получать ваше письменное согласие. Без согласия — только в экстренных ситуациях: аварии, катастрофы, проблемы с водоснабжением.

Главная проблема в том, что устные поручения сложно доказать. Суды не раз указывали: само нахождение на рабочем месте после смены не является доказательством, если нет подтверждения поручения. Поэтому просите начальника давать задания в корпоративном чате или по электронной почте, сохраняйте скриншоты переписки, фиксируйте даты и продолжительность переработок. Это поможет в будущем.

По закону первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном. По вашему желанию переработку могут компенсировать дополнительным отдыхом, но не меньше отработанного времени.

Если начальник игнорирует ваши требования, напишите письменное заявление с требованием оплатить переработки или издать приказ. Если это не помогает, обращайтесь в Государственную инспекцию труда (онлайнинспекция.рф) — она проведёт проверку.

Можно также подать жалобу в прокуратуру. Самый надёжный способ — суд. Здесь можно взыскать не только недоплату, но и компенсацию за задержку и моральный вред. Срок исковой давности — один год со дня установленного срока выплаты, не пропустите его.

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