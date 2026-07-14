Происшествия 14.07.2026 в 09:15
В Улан-Удэ раскрыли еще одно убийство 20-летней давности
Правда, один из фигурантов до суда не дожил
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства в Улан-Удэ, которое случилось еще в 2006 году. К преступлению были причастны два человека, но под суд пойдет только один.
Как рассказали в следственном ведомстве, в начале октября 2006 года обвиняемый вместе с отцом пришли в гости к знакомому, где стали распивать спиртное. Затем между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гости избили хозяина деревянной скалкой и ногами. От полученных травм тот скончался.
Отец с сыном положили труп на диван, сожгли скалку в печи, переночевали на месте преступления, после чего покинули дом и уехали в деревню. Позднее они вернулись и, заранее подготовившись, дали показания, что потерпевший якобы ночью выходил из дома за спиртным, а вернулся уже со следами побоев, которые ему причинили неизвестные лица на улице.
«Раскрыть преступление в тот период не удалось. Но работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно следователи с использованием современных криминалистических методик расследования преступлений прошлых лет стали проверять версию о причастности фигуранта к убийству. В ходе допроса мужчина признал вину и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Также он подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента, продемонстрировав механизм нанесения ударов потерпевшему», - сообщили в Следственном комитете.
Сейчас уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили правоохранители, отец фигуранта до раскрытия преступления не дожил – он скончался через несколько лет после убийства.
Напомним, недавно в Бурятии следователи разоблачили жительницу Еравнинского района, которая 20 лет назад убила односельчанку.
Как рассказали в следственном ведомстве, в начале октября 2006 года обвиняемый вместе с отцом пришли в гости к знакомому, где стали распивать спиртное. Затем между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гости избили хозяина деревянной скалкой и ногами. От полученных травм тот скончался.
Отец с сыном положили труп на диван, сожгли скалку в печи, переночевали на месте преступления, после чего покинули дом и уехали в деревню. Позднее они вернулись и, заранее подготовившись, дали показания, что потерпевший якобы ночью выходил из дома за спиртным, а вернулся уже со следами побоев, которые ему причинили неизвестные лица на улице.
«Раскрыть преступление в тот период не удалось. Но работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно следователи с использованием современных криминалистических методик расследования преступлений прошлых лет стали проверять версию о причастности фигуранта к убийству. В ходе допроса мужчина признал вину и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Также он подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента, продемонстрировав механизм нанесения ударов потерпевшему», - сообщили в Следственном комитете.
Сейчас уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили правоохранители, отец фигуранта до раскрытия преступления не дожил – он скончался через несколько лет после убийства.
Напомним, недавно в Бурятии следователи разоблачили жительницу Еравнинского района, которая 20 лет назад убила односельчанку.
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