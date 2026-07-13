Двухметровая лосиха лихо переплыла реку в Бурятии

Во время патрулирования по реке Большой Чивыркуй сотрудники оперативной группы «Баргузин» стали свидетелями редкой и завораживающей сцены: посреди речной глади, смело раздвигая воду мощной грудью, плыла лосиха.

- Средний рост лося превышает два метра, а его вес – около 500 кг. Для такой лесной великанши вода – не преграда, а привычный путь. Возможно, она переправлялась на новый кормовой участок, искала прохладу в жаркий день или спасалась от назойливого гнуса, - сообщили в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: госинспектор Юрий Плеханов, Заповедное Подлеморье