В Улан Удэ пройдет международный турнир на призы Бориса Будаева

24-25 июля Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ примет международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы легенды отечественного спорта Бориса Будаева.«Этот турнир уже много лет открывает дорогу молодым спортсменам к большим победам. Для Бурятии большая честь принимать соревнования, которые носят имя Бориса Дугдановича Будаева – выдающегося борца, прославившего нашу республику на мировой арене», – отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.На коврах встретятся сильнейшие юниоры, которым предстоит побороться за медали престижного международного турнира. Для многих участников соревнования станут важным этапом на пути в большой спорт.Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.Возрастное ограничение: 6+