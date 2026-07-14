Спорт 14.07.2026 в 10:22

В Улан Удэ пройдет международный турнир на призы Бориса Будаева

На борцовских коврах встретятся сильнейшие юниоры
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан Удэ пройдет международный турнир на призы Бориса Будаева
Фото: архив «Номер один»
24-25 июля Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ примет международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы легенды отечественного спорта Бориса Будаева.

«Этот турнир уже много лет открывает дорогу молодым спортсменам к большим победам. Для Бурятии большая честь принимать соревнования, которые носят имя Бориса Дугдановича Будаева – выдающегося борца, прославившего нашу республику на мировой арене», – отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

На коврах встретятся сильнейшие юниоры, которым предстоит побороться за медали престижного международного турнира. Для многих участников соревнования станут важным этапом на пути в большой спорт.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+
Теги
борьба

Все новости

В Улан-Удэ поставили точку в деле о гибели участника СВО
14.07.2026 в 11:40
Поездка в такси обошлась улан-удэнцу в 44 тысяч рублей
14.07.2026 в 11:26
Салон красоты в Бурятии стал ширмой для кражи бюджетных денег
14.07.2026 в 10:30
В Улан Удэ пройдет международный турнир на призы Бориса Будаева
14.07.2026 в 10:22
Жителя Бурятии развел Мурманский автосалон
14.07.2026 в 09:53
Бруцеллёз стал поражать фермерские хозяйства Забайкалья
14.07.2026 в 09:42
В Улан-Удэ всплыли подробности истории с похищением и избиением студентки
14.07.2026 в 09:28
В Бурятии разбился мотоциклист, столкнувшийся с фурой
14.07.2026 в 09:16
В Улан-Удэ раскрыли еще одно убийство 20-летней давности
14.07.2026 в 09:15
Начальник заставляет работать сверхурочно без оплаты. Что делать?
14.07.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Юная каратистка из Бурятии стала золотой медалисткой международного турнира
Спортсменка завоевала сразу две медали
13.07.2026 в 14:30
В Бурятии временно перекроют трассу у Байкала
Это отрезок от Горячинска до Максимихи
13.07.2026 в 12:35
Бурятская спортсменка сразится с соперницей из Украины
Должон Цынгуева вышла в финал первенства Европы U-20
10.07.2026 в 09:13
«Успех» в Улан-Удэ обрел постоянный дом
Девять лет у Центра адаптивных видов спорта не было своего здания
09.07.2026 в 17:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru