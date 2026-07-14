Общество 14.07.2026 в 09:42

Бруцеллёз стал поражать фермерские хозяйства Забайкалья

В регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка
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Текст: Иван Иванов
Бруцеллёз стал поражать фермерские хозяйства Забайкалья
Фото: архив «Номер один»
В Забайкальском крае стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка из‑за распространения бруцеллёза среди сельхозживотных. Эта инфекция опасна и для людей, она способна поражать опорно‑двигательную, сердечно‑сосудистую, выделительную и половую системы. Заболевание переходит в хроническую форму и сложно поддаётся лечению. 

Как сообщает «ГТРК‑Чита» со ссылкой на Роспотребнадзор, бацилла выявлена в 78 фермерских хозяйствах региона. При этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Кыринском, Калганском, Приаргунском и Краснокаменском районах, где зафиксировано множество очагов заражения среди сельхозживотных. 

Если в 2024 году в Забайкалье фиксировались лишь единичные случаи бруцеллёза у людей, то в 2025‑м выявлено уже 12 случаев — показатель достиг 0,91 на 100 тысяч населения, что в 2,3 раза превышает среднемноголетний уровень. 

С 2023 по 2025 год в крае зарегистрировано 44 очага бруцеллёза у животных в 8 районах, на текущий момент остаётся активными 35 очагов. 

Специалист Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Чикичёва отмечает, что у людей заражение происходит двумя основными путями — через кожу при разделке инфицированного мяса либо через рот при употреблении сырого молока и недостаточно обработанных мясных продуктов. Главными источниками инфекции выступают овцы, козы и крупный рогатый скот. 

С начала 2026 года к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил привлечены четверо граждан, однако эксперты полагают, что масштабы нарушений существенно шире. В частности, в Кыринском округе на одной из животноводческих стоянок заболевание подтверждено, но руководители хозяйств не предоставили всех животных для повторного обследования, из‑за чего реальное количество заражённых особей может значительно превышать официальные данные. 

Наибольшее число очагов приходится на личные подсобные хозяйства — 29 в Краснокаменском округе и 23 в Приаргунском. 

Надзорные структуры продолжают контролировать ситуацию, призывая жителей края с осторожностью относиться к покупке фермерской продукции и обязательно обеспечивать её полноценную термическую обработку, поскольку употребление сырого молока и мяса сомнительного происхождения несёт прямую угрозу заражения. При этом в обществе нарастает обеспокоенность тем, окажутся ли текущие меры — ограничивающиеся проверками и рекомендациями — достаточными для сдерживания распространения инфекции.
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