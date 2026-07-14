В Улан-Удэ всплыли подробности истории с похищением и избиением студентки

Ранее «Номер один» уже сообщал о том, что в Улан-Удэ четыре студентки вывезли однокурсницу в район Верхней Березовки, где её избили и угрожали расправой. Накануне к нам в редакцию пришел бывший супруг зачинщицы похищения и рассказал некоторые подробности произошедшего.

Как оказалось, супружеская пара прожила вместе 12 лет. Вместе они переехали в Улан-Удэ из одной из стран СНГ. За долгие годы семейной жизни у них родилось пятеро детей. В последний год их отношения стали трещать по швам, девушка всячески уговаривала его развестись, устраивала скандалы и жила отдельно, фактически воспитанием детей занимался он. В какой-то момент он стал подозревать её в супружеской неверности. Сомнения усилились, когда в его руки попали фото, на которых была запечатлена его жена в незнакомом автомобиле с другим мужчиной (их мужу прислали анонимно в телеграм). А после он узнал о том, что она отправляла постороннему фотографии интимного характера.

О своём открытии он сообщил родителям любимой, а от них уже узнала сама девушка. Она решила, что фотографии ему отправила однокурсница, с которой муж был знаком по работе. Этой девушкой и оказалась студентка, которую в дальнейшем вывезли в лесной массив. К этому решению она пришла из-за конфликта, произошедшего ранее. Тогда супруга избила девушку за её «длинный язык» — хватала за волосы и била головой о стол. Подумав, что девушка «взялась за старое», она организовала ей «поездку в лес».

Её бывший супруг подтвердил нам ранее упомянутую в материалах суда информацию, включая то, что к избиению подначивал отец похитительницы. Таким образом, причиной конфликта стали фотографии, изобличающие измену. Но сама избитая девушка с женатым мужчиной уже долгое время не общалась и никаких снимков ему не отправляла. При этом, именно мужчина обратился в полицию с заявлением о поступке, совершенном его супругой. Уже потом он убедил обратиться в полицию и потерпевшую. Сама она не спешила идти в правоохранительные органы, боясь расправы.

Сейчас уже бывшие супруги вместе не живут. Мужчина тяжело переживает испытанный стресс. Бывшая пишет ему лишь тогда, когда ей нужны деньги.

Фото: Номер один