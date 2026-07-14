В Бурятии разбился мотоциклист, столкнувшийся с фурой

Около 12 часов ночи 12 июля в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 48-летний водитель мотоцикла «Рэйсер».

Как сообщили в ГАИ республики, не имеющий права управления ТС мотоциклист ехал со стороны города Улан-Удэ в направлении Иркутска. На 333 км федеральной трассы «Байкал», в 3 км от с. Горный, он столкнулся со встречной грузовой автомашиной «ДАФ», которой управлял 68-летний мужчина. В результате ДТП водитель мотоцикла «Рэйсер» получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

За выходные на территории республики выявлено около 400 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 20 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения. За сутки на дорогах Бурятии зарегистрирована 21 авария с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один