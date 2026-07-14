Общество 14.07.2026 в 06:02

Зурхай на вторник, 14 июля

30-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 14 июля
Благой день Будды Шакьямуни

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, а также заниматься любыми делами, связанными с законом.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; проводить собрания и важные встречи, празднества, совершать свадебные обряды, начинать строительство дома.

Стрижка волос: к тяжелым ссорам.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один

Все новости

Двухметровая лосиха лихо переплыла реку в Бурятии
13.07.2026 в 17:27
В Бурятии прервано автосообщение между двумя районами
13.07.2026 в 17:08
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии потерей железного коня
13.07.2026 в 17:05
В Бурятии чиновник сдал начальницу с потрохами, но все равно сел
13.07.2026 в 16:34
В Бурятии осложнения диабета привели к 60 ампутациям с начала года
13.07.2026 в 16:29
«Его машину нашли на кладбище»
13.07.2026 в 16:11
Юная каратистка из Бурятии стала золотой медалисткой международного турнира
13.07.2026 в 14:30
В Бурятии на неделе будет тепло и даже жарко
13.07.2026 в 14:23
На водоемах Улан‑Удэ спасли пять человек, но двое утонуло
13.07.2026 в 13:49
В Улан-Удэ школьник обчищал машины, чтобы оплатить ремонт своей
13.07.2026 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 июля 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
14.07.2026 в 06:02
Двухметровая лосиха лихо переплыла реку в Бурятии
Животное попало в кадр фотокамеры местного госинспектора
13.07.2026 в 17:27
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии потерей железного коня
Мопед конфисковали за пьяную езду
13.07.2026 в 17:05
В Бурятии осложнения диабета привели к 60 ампутациям с начала года
О тревожной статистике рассказали в Республиканской больнице
13.07.2026 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru