Общество 14.07.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 14 июля
30-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Будды Шакьямуни
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, а также заниматься любыми делами, связанными с законом.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; проводить собрания и важные встречи, празднества, совершать свадебные обряды, начинать строительство дома.
Стрижка волос: к тяжелым ссорам.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, а также заниматься любыми делами, связанными с законом.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; проводить собрания и важные встречи, празднества, совершать свадебные обряды, начинать строительство дома.
Стрижка волос: к тяжелым ссорам.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один