Зурхай на вторник, 14 июля

Благой день Будды ШакьямуниБлагоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, а также заниматься любыми делами, связанными с законом.Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; проводить собрания и важные встречи, празднества, совершать свадебные обряды, начинать строительство дома.Стрижка волос: к тяжелым ссорам.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один