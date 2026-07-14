Общество 14.07.2026 в 09:53

Жителя Бурятии развел Мурманский автосалон

Мужчина потерял 280 тысяч рублей на рассрочке за машину
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Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии развел Мурманский автосалон

В Бурятии житель поселка Селенгинск остался без 280 тысяч рублей, пытаясь купить автомобиль через интернет. Реклама предлагала машину за миллион рублей с оплатой в течение 5 лет. 

Мужчина связался с продавцом и ему резво направили договоры на подбор, доставку автомобиля от имени фирмы из Мурманской области. Следом прислали и соглашение о рассрочке.

В начале июня он перевел им первый взнос в размере 280 тысяч, но сразу после этого продавец перестал выходить на связь. Заподозрив неладное, он направил официальную претензию гендиректору указанной в договоре компании, но настоящий руководитель уверил, что организация никогда не занималась и не занимается продажей авто, соответственно, договора с ним никогда не заключала. Мужчина обратиться в полицию. Заведено уголовное дело.

Фото: нейросеть


 

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