Общество 09.07.2026 в 15:21
В Бурятии на грани подтопления мост через протоку Хара-Усун
Из-за дождей повысился уровень воды
Текст: Карина Перова
В Баргузинском районе Бурятии из-за проливных дождей произошёл подъем уровня воды в верховьях реки Ина. Это вызвало сильный приток и повышение скорости течения.
Особую опасность представляет мост через протоку Хара-Усун – дорожное полотно может быть залито водой.
«По возможности воздержитесь от проезда по мосту через протоку Карасун. Будьте предельно внимательны за рулем», - прокомментировали в администрации района.
Ранее «Номер один» сообщал, что местные жители жаловались на состояние Карасунского моста.
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