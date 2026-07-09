В Бурятии на грани подтопления мост через протоку Хара-Усун

В Баргузинском районе Бурятии из-за проливных дождей произошёл подъем уровня воды в верховьях реки Ина. Это вызвало сильный приток и повышение скорости течения.

Особую опасность представляет мост через протоку Хара-Усун – дорожное полотно может быть залито водой.

«По возможности воздержитесь от проезда по мосту через протоку Карасун. Будьте предельно внимательны за рулем», - прокомментировали в администрации района.

Ранее «Номер один» сообщал, что местные жители жаловались на состояние Карасунского моста.