Спорт 09.07.2026 в 15:57

Тхэквондистка из Бурятии стала мастером спорта международного класса

Высокое звание получила Ангелина Пищалкина
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Текст: Карина Перова
Тхэквондистка из Бурятии стала мастером спорта международного класса
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

Спортсменка из Бурятии Ангелина Пищалкина стала мастером спорта международного класса по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

Ангелина неоднократно доказывала, что является одной из сильнейших на планете. Ее послужной список впечатляет – девушка является чемпионкой России и обладательницей кубка страны, чемпионкой Европы, призером чемпионата мира, обладательницей кубков мира и Азии.

Спортсменку тренирует Евгений Аносов.

Ранее «Номер один» сообщал, что спортсмен из Северобайкальска Александр Тырин стал первым заслуженным мастером спорта России по спортивному метанию ножа.

 

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тхэквондо ИТФ

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