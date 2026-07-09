Тхэквондистка из Бурятии стала мастером спорта международного класса

Спортсменка из Бурятии Ангелина Пищалкина стала мастером спорта международного класса по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

Ангелина неоднократно доказывала, что является одной из сильнейших на планете. Ее послужной список впечатляет – девушка является чемпионкой России и обладательницей кубка страны, чемпионкой Европы, призером чемпионата мира, обладательницей кубков мира и Азии.

Спортсменку тренирует Евгений Аносов.

Ранее «Номер один» сообщал, что спортсмен из Северобайкальска Александр Тырин стал первым заслуженным мастером спорта России по спортивному метанию ножа.