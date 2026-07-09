В Улан-Удэ сразу девять улиц останутся без холодной воды
В Улан-Удэ сразу девять улиц останутся без холодной воды. Благо цивилизации отключат 10 июля с 9:00 до 20:00.
Как пояснили в МУП «Водоканал», по улице Вакарина пройдут плановые работы по ремонту водопроводного узла.
Под отключение попадают следующие адреса:
ул. Вакарина 1, 1Б, 28, 30;
ул. Комсомольская 1Б;
ул. Лермонтова 43, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 6, 76, 78, 10, 8, 80, 82, 84, 86;
ул. Лобачевского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б;
ул. Шевченко 80, 82;
ул. Кольцевая 24, 24А, 51,49, 22, 45,20, 18, 16, 14, 39, 43;
ул. Шишкина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ул. Брестская 1, 3, 5, 7, 9, 2А;
ул. Выборгская 16.
Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.