Общество 09.07.2026 в 16:15

В Улан-Удэ сразу девять улиц останутся без холодной воды

Сотрудники «Водоканала» будут ремонтировать водопроводный узел
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сразу девять улиц останутся без холодной воды
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ сразу девять улиц останутся без холодной воды. Благо цивилизации отключат 10 июля с 9:00 до 20:00.

Как пояснили в МУП «Водоканал», по улице Вакарина пройдут плановые работы по ремонту водопроводного узла.

Под отключение попадают следующие адреса:

ул. Вакарина 1, 1Б, 28, 30;

ул. Комсомольская 1Б;

ул. Лермонтова 43, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 6, 76, 78, 10, 8, 80, 82, 84, 86;

ул. Лобачевского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б;

ул. Шевченко 80, 82;

ул. Кольцевая 24, 24А, 51,49, 22, 45,20, 18, 16, 14, 39, 43;

ул. Шишкина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Брестская 1, 3, 5, 7, 9, 2А;

ул. Выборгская 16.

Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.

Теги
водоканал холодная вода отключение

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