Общество 09.07.2026 в 14:36

Губернатор Забайкалья предложил строить мини-НПЗ

Теоретически гнать прямогонный бензин можно и в сараях
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Текст: Иван Иванов
Губернатор Забайкалья предложил строить мини-НПЗ
Фото: архив «Номер один»
В Забайкалье продолжается острый бензиновый кризис: водители стоят в очередях сутками, а независимые автозаправочные станции получают лишь 5% от прежних объёмов топлива. На этом фоне губернатор края Александр Осипов заявил о необходимости создания по всей стране сети мини‑НПЗ, сообщает ZAB.RU

Идея преподносится как способ сделать топливную систему страны более устойчивой: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей масштабный ущерб. Однако за оптимистичными формулировками скрывается серьёзная практическая проблема: мини‑заводы, если речь не идет о кустарном производстве во дворах, невозможно возвести в сжатые сроки. Даже при самых благоприятных условиях на согласование проекта, закупку оборудования, его доставку — в том числе из Китая — и монтаж уходит не менее года. Это делает сеть мини‑НПЗ решением стратегическим, рассчитанным на перспективу, но никак не инструментом для ликвидации текущего дефицита. Получается определённый парадокс: в то время как баки автомобилей почти пусты и людям нужен бензин сегодня, власти делают ставку на проект, который начнёт приносить ощутимую пользу лишь спустя длительное время.

Тем временем структура топливного рынка в регионе наглядно показывает, насколько острой остаётся ситуация. В Забайкалье насчитывается 244 АЗС, из которых только шесть принадлежат «Роснефти». При этом именно эта компания сейчас фактически держит на себе всю систему: её доля на розничном рынке выросла с 20 до 40%, а объёмы поставок закрывают около 89% суточной потребности региона. Остальные 238 частных станций оказались в крайне уязвимом положении из‑за зависимости от биржевых механизмов и фактически остались без стабильных поставок.

Чтобы стабилизировать обстановку, в Забкрае принято решение уйти от биржевой модели и перейти на прямые договоры поставок. Однако и здесь возникают значительные трудности, прежде всего логистические. Нефтепродукты приходится везти с удалённых заводов, и транспортировка по железной дороге может занимать от 10–15 до 30–50 дней. Такой срок доставки серьёзно ограничивает возможности быстрого реагирования на нехватку топлива.

С 26 июня в Забайкалье введён режим повышенной готовности. Для физических лиц установлен лимит — не более 15 литров топлива на один бак. В первую очередь горючее направляют экстренным службам, организациям ЖКХ и перевозчикам, обеспечивающим поставки продовольствия. Эти меры призваны хотя бы частично сгладить остроту кризиса, но они не решают его корневых причин.

На этом фоне особенно остро встаёт вопрос, который пока остаётся в тени масштабных планов: как защитить действующие крупные нефтеперерабатывающие заводы и при необходимости оперативно восстановить их работоспособность. Ведь именно эти предприятия сейчас обеспечивают основную долю топлива в стране, и любые сбои в их работе мгновенно отражаются на всей системе снабжения. Вместо того чтобы полностью переносить фокус на будущее строительство, критически важно укреплять устойчивость уже существующей инфраструктуры — совершенствовать системы охраны и противовоздушной обороны объектов, создавать резервные схемы поставок и аварийные запасы.
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