В Бурятии с оленевода взыскали миллион за пожар

Баунтовский районный суд Бурятии частично удовлетворил иск прокуратуры к местному оленеводу. 10 мая этого года по вине мужчины произошел крупный пожар.Как рассказали в пресс-службе суда, оленевод решил произвести отжиг сухой травы вблизи своей фермы. Трава сгорела, однако, на следующий день тлевший конский навоз разгорелся. В результате огонь охватил площадь 8 гектаров. Для ликвидации возгорания привлекали 10 работников авиалесоохраны и задействовали вертолет Ми-8.Виновника пожара привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. А прокуратура потребовала от мужчины возместить расходы на тушение – почти 1,8 млн рублей. Причем, большая часть из этих денег была потрачена на аренду вертолета.Рассматривая дело, суд проявил к оленеводу снисхождение. С учетом имущественного положения его семьи и учитывая отсутствие у него умысла на причинение вреда Фемида уменьшила взыскиваемую сумму до 1 миллиона рублей.Решение суда еще не вступило в законную силу.