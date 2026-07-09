Общество 09.07.2026 в 15:58

В Бурятии с оленевода взыскали миллион за пожар

С мужчины хотели взыскать почти в два раза больше, но суд проявил снисхождение
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с оленевода взыскали миллион за пожар
Фото: архив «Номер один»
Баунтовский районный суд Бурятии частично удовлетворил иск прокуратуры к местному оленеводу. 10 мая этого года по вине мужчины произошел крупный пожар.

Как рассказали в пресс-службе суда, оленевод решил произвести отжиг сухой травы вблизи своей фермы. Трава сгорела, однако, на следующий день тлевший конский навоз разгорелся. В результате огонь охватил площадь 8 гектаров. Для ликвидации возгорания привлекали 10 работников авиалесоохраны и задействовали вертолет Ми-8.

Виновника пожара привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей. А прокуратура потребовала от мужчины возместить расходы на тушение – почти 1,8 млн рублей. Причем, большая часть из этих денег была потрачена на аренду вертолета.

Рассматривая дело, суд проявил к оленеводу снисхождение. С учетом имущественного положения его семьи и учитывая отсутствие у него умысла на причинение вреда Фемида уменьшила взыскиваемую сумму до 1 миллиона рублей. 

Решение суда еще не вступило в законную силу.
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