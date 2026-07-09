Житель Бурятии получил срок за ложное сообщение о теракте

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ вынес приговор местному жителю, который отправил недостоверное сообщение о готовящемся взрыве на одном из социальных объектов города через мессенджер Telegram. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия в кратчайшие сроки установили личность отправителя и изобличили его в содеянном, собрав неопровержимые доказательства.

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

УФСБ настоятельно напоминает о том, что подобные «шутки» квалифицируются как преступления террористической направленности.

– Заведомо ложные сообщения об актах терроризма, совершенные из хулиганских побуждений либо в целях дестабилизации деятельности органов власти, относятся к преступлениям террористической направленности и влекут уголовную ответственность по ст. 207 УК РФ, – проинформировали сотрудники УФСБ.