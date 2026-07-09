Экономика и бизнес 09.07.2026 в 15:38

В Бурятию приехали элитные быки из Алтайского края

Их завезли для улучшения породных качеств бурятского скота
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Текст: Карина Перова
В Бурятию приехали элитные быки из Алтайского края
Фото: правительство Бурятии

Накануне в СПК «Ульдурга» Еравнинского района Бурятии завезли 26 отборных быков‑производителей породы «Казахская белоголовая». Животных доставили напрямую из племенного хозяйства Алтайского края – ООО «Фарм».

Перед отправкой на ферму специалисты Госплемслужбы Бурятии проверили документы и считали подкожные чипы животных, подтвердив их чистопородность.

На новой ферме бычки‑новобранцы пройдут двухнедельный карантин. После их задействуют в качестве производителей для улучшения местного стада.

«Казахская белоголовая порода прекрасно показала себя в наших климатических условиях. Фермерам Бурятии можно рассмотреть завоз и других адаптивных пород скота, способных укрепить генетический потенциал наших стад. Министерство готово поддержать инициативы по закупке племенного скота из других регионов для обновления поголовья и повышения продуктивности», — отметил глава минсельхоза Бурятии Амгалан Дармаев.

В СПК «Ульдурга» сосредоточено 30% всего племенного поголовья Бурятии благодаря трем действующим статусам:

  • племенной завод по казахской белоголовой породе КРС;

  • племенной репродуктор по бурятской породе овец «Буубэй»;

  • племенной репродуктор по ульдургинской породе лошадей.

 

Теги
быки сельское хозяйство скотоводство

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