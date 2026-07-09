В Бурятию приехали элитные быки из Алтайского края
Накануне в СПК «Ульдурга» Еравнинского района Бурятии завезли 26 отборных быков‑производителей породы «Казахская белоголовая». Животных доставили напрямую из племенного хозяйства Алтайского края – ООО «Фарм».
Перед отправкой на ферму специалисты Госплемслужбы Бурятии проверили документы и считали подкожные чипы животных, подтвердив их чистопородность.
На новой ферме бычки‑новобранцы пройдут двухнедельный карантин. После их задействуют в качестве производителей для улучшения местного стада.
«Казахская белоголовая порода прекрасно показала себя в наших климатических условиях. Фермерам Бурятии можно рассмотреть завоз и других адаптивных пород скота, способных укрепить генетический потенциал наших стад. Министерство готово поддержать инициативы по закупке племенного скота из других регионов для обновления поголовья и повышения продуктивности», — отметил глава минсельхоза Бурятии Амгалан Дармаев.
В СПК «Ульдурга» сосредоточено 30% всего племенного поголовья Бурятии благодаря трем действующим статусам:
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племенной завод по казахской белоголовой породе КРС;
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племенной репродуктор по бурятской породе овец «Буубэй»;
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племенной репродуктор по ульдургинской породе лошадей.