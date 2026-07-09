В Бурятии трое детей погибли на водоемах, а один – в домашнем бассейне

По словам старшего помощника прокурора Бурятии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Олеси Стальмаковой, с начала летнего периода в республике утонули четыре ребенка. Из них трое в водоемах, один – в домашнем бассейне.

Напомним, 7 июля в Улан-Удэ на реке Селенге утонул 15-летний подросток. Другой случай утопления ребенка произошел 28 июня при купании в карьере в селе Ильинка Прибайкальского района. Также 11 июня в 4 километрах от села Полканово Кяхтинского района утонул подросток, нырявший в воду с лодки.

В прокуратуре родителей призвали объяснять детям о запрете купания в водоемах без присмотра взрослых и организовать для них безопасный досуг.

За нарушения предусмотрены штрафы:

купание в местах с запрещающими знаками – от 500 до 1000 рублей;

купание несовершеннолетних (до 16 лет) без присмотра взрослых в неустановленном месте – штраф родителям от 1000 до 3000 рублей.

Министр спорта Бурятии Иван Козырев добавил, что в регионе работают более 16 бассейнов.

Напомним, мэр Улан-Удэ поручил усилить меры безопасности у воды. Официально разрешенных мест для купания в городе нет.