В Бурятии топливный кризис заиграл новыми красками

На прошлой неделе в республике начались вполне ожидаемые процессы на продовольственном рынке: из-за топливного кризиса стали дорожать импортируемые в Бурятию продукты питания. Однако темпы ценового роста будут зависеть прежде всего от того, как скоро разрешится кризис в Забайкалье, где у российско-китайской границы до сих пор стоят сотни заблокированных фур. И хотя разнообразие товаров в магазинах Улан-Удэ не страдает, цены на скоропорт могут подрасти.Напомним: в мае цены на продукты в республике фактически стояли на месте - прирост к апрелю составил всего 0,14%, тогда как услуги дорожали заметно сильнее. В июне динамика вернулась к более привычному для этого времени года сценарию - без резкого роста, но и без дефляции. Об этом сообщил Банк России.Если смотреть на отдельные категории, то картина смешанная. Далеко не все ценники зависят от топлива. В мае в Бурятии из-за сезонного фактора подорожали плодоовощная продукция, хлеб и выпечка, рыба и крупы. В июне такого резкого скачка уже не было, хотя отдельные позиции несколько наценились. Выросла стоимость черного чая, свеклы, риса, пшена, макарон, гречневой крупы и другой продукции.Как рассказал «Номер один» водитель большегруза, который возит фрукты из Китая, на прошлой неделе он действительно столкнулся с нехваткой топлива в Забайкальском крае. В итоге машина застряла в очереди за топливом под Читой, дорога до Улан-Удэ заняла примерно на двое суток дольше обычного.- Хотя с дизельным топливом ситуация была лучше, чем с бензином, стоять пришлось вместе с водителями легковушек, так как отдельных очередей для грузовиков не было, - рассказывает он.В таких условиях под вопросом оказывается и погрузка скоропортящихся грузов в Китае: никто не может гарантировать, сколько фуры простоят в очередях на жаре.Острый дефицит бензина и дизельного топлива в Забайкалье может ударить и по Бурятии: значительная часть продуктов и товаров поступает к нам из Китая. Причина в том, что после закрытия европейских рынков основной поток грузовых фур из России переориентировался на китайское направление. Наплыв иногородних грузовиков и создал дефицит топлива в Забайкальском крае.Губернатор Забайкалья Александр Осипов даже подготовил проект постановления об ограничении движения через крупнейший в России погранпереход с Китаем - МАПП «Забайкальск». Исключение сделано только для перевозчиков моторного топлива. Подобные меры грозят скоплением грузового транспорта на границе и увеличением сроков доставки товаров.Напомним, что транзит автотранспорта из России в Китай через МАПП «Забайкальск» составляет порядка 7,5 тыс. грузовых и легковых машин в неделю. Всем им нужно топливо, купить которое можно только в Забайкалье - с собой на всю дорогу не увезешь. Пока проблема остается нерешенной.Нехватка топлива затрагивает и поставки из Средней Азии в Бурятию: республика в значительной степени зависит от автомобильного транспорта, и основную часть грузов везут фурами через Иркутскую область.Напомним, на прошлой неделе цена дизельного топлива на заправках Газпромнефть в Иркутске впервые превысила психологическую отметку в 99 рублей за литр - топливо стало дороже одного евро. В условиях нехватки бензина и дизеля в самой Иркутской области логистическая схема дает сбой и последствия быстро доходят до ценников в магазинах Улан-Удэ.- Как только дорожает топливо, оптовики сразу поднимают цены, это происходит постоянно, и мы, соответственно, тоже переделываем ценники. Просто сейчас этот процесс идет по нарастающей из-за проблем с логистикой, - говорит владелец улан-удэнского магазина 24/7 Александр.В июне добавился еще один мощный фактор давления - рост курса доллара и евро, который уже увеличил издержки импортеров.- Для Бурятии, удаленной от крупных морских и железнодорожных узлов, автомобильные перевозки - самый гибкий вариант доставки скоропортящихся товаров: овощей, фруктов, ягод, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. - Железнодорожные составы идут дольше, а для свежих продуктов критичны сроки. Поэтому рынок выстроил устойчивую модель: поставщики из Средней Азии формируют партии, грузят в рефрижераторные фуры, и те идут транзитом через Казахстан и дальше по автодорогам в Сибирь.Впрочем, пока ассортимент никак не пострадал: все сезонные фрукты и ягоды щедро представлены в продаже как в крупных сетях, так и на полках мелких магазинов.По словам Будаева, главная проблема именно в неопределенности. Перевозчики не могут оперативно заправить машины: приходится стоять в очередях на АЗС, искать станции с нужным видом топлива, корректировать маршруты с учетом наличия горючего. В итоге фуры выходят в рейс с опозданием, графики срываются.Дефицит топлива почти всегда сопровождается ростом цен: перевозчики либо платят больше за литр, либо покупают у альтернативных поставщиков на менее выгодных условиях, и эти издержки напрямую ложатся на стоимость доставки. Из-за нехватки топлива и роста затрат часть перевозчиков снижают активность: не берут новые заказы, перераспределяют машины на более выгодные направления. Для скоропортящейся продукции каждый лишний день в пути - это риск: если фура задерживается из-за поисков топлива или простоя на АЗС, часть партии может испортиться, а потери компенсируются повышением цены на оставшийся товар.По мнению экономиста из Улан-Удэ Анатолия Думнова, сегодняшний топливный кризис многогранен.- Он имеет такой эффект, что сейчас многие контролирующие органы уже не будут обращать внимания на скачки цен, например, на бензин. Я предполагаю, что произойдет еще один резкий подъем стоимости топлива, и это сыграет свою роль в удорожании продуктов, поставляемых в Бурятию - станет очередным поводом для повышения цен у ретейлеров. Местным производителям тоже придется уже в июле поднимать цены на свою продукцию из-за подорожания солярки».Добавим, что компания Wildberries уже повысила цены на 7% для своих селлеров, ссылаясь на рост стоимости топлива и ухудшающуюся логистику. К сожалению, это автоматически отразится и на стоимости товаров на маркетплейсе, а значит, расходы вновь лягут на рядовых покупателей.