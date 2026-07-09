«Успех» в Улан-Удэ обрел постоянный дом

В Улан-Удэ Центр адаптивных видов спорта «Успех» спустя годы обрел свой дом. По «Единой президентской дальневосточной субсидии» за 18 миллионов рублей выкупили здание по улице Сахьяновой, 9Е/1, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Организация девять лет занимается реабилитацией детей с ментальными и двигательными нарушениями в республике, однако все это время своего помещения не имела. Раньше ребятам приходилось заниматься в очень тесном подвальном помещении, где было душно и мало места.

Теперь ежегодно более 500 детей смогут заниматься адаптивным каратэ, игровыми видами спорта, роллер-спортом, скалолазанием и другим.

«Это пространство даёт нашим особенным спортсменам возможность тренироваться в комфортных условиях, забывать о диагнозах и верить в свои силы», - отметил руководитель центра «Успех» Дмитрий Тубчинов.

Родители уже высоко оценили условия в новом помещении:

«Теперь же чисто, тепло, безопасно. А главное – появилось место для родителей, чтобы наблюдать за успехами своих спортсменов», - поделилась впечатлениями одна из мам.

Подчеркивается, что в 2026 году по «Единой президентской дальневосточной субсидии» в Бурятии планируется открытие Центра протезирования и Центра креативных индустрий, закупка автобусов, развитие мастерских в колледжах, благоустройство дворов и обустройство экотропы «Ставка Чингисхана».