В Улан-Удэ пьяный водитель скрылся с одного места ДТП и тут же устроил второе

В Улан-Удэ сегодня днем пьяный водитель протаранил сразу две машины. В ДТП есть пострадавшие.

36-летний мужчина, следуя на «Хонде Цивик» по улице Жердева, столкнулся с автомобилем «Хонда Фит». После этого он поспешил скрыться и выехал на встречную полосу, где врезался в машину «Тойота Пассо».

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель и 14-летний пассажир автомашины «Тойота Пассо», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.