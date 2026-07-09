Происшествия 09.07.2026 в 17:57
В Улан-Удэ пьяный водитель скрылся с одного места ДТП и тут же устроил второе
В аварии есть пострадавшие
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня днем пьяный водитель протаранил сразу две машины. В ДТП есть пострадавшие.
36-летний мужчина, следуя на «Хонде Цивик» по улице Жердева, столкнулся с автомобилем «Хонда Фит». После этого он поспешил скрыться и выехал на встречную полосу, где врезался в машину «Тойота Пассо».
«В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель и 14-летний пассажир автомашины «Тойота Пассо», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.