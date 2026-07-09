В Бурятии нашли труп мужчины в загоревшейся «заброшке»

Сегодня днем в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелся заброшенный дом. Местная жительница сообщила в пожарную часть, что из здания валит густой дым.

В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили на полу в комнате труп мужчины. В «заброшке» частично выгорели полы и матрас на общей площади 5 «квадратов».

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что погибшему было 68 лет.