Происшествия 09.07.2026 в 17:08

В Бурятии нашли труп мужчины в загоревшейся «заброшке»

Пожар случился в Турунтаево
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Текст: Карина Перова
В Бурятии нашли труп мужчины в загоревшейся «заброшке»
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Сегодня днем в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелся заброшенный дом. Местная жительница сообщила в пожарную часть, что из здания валит густой дым.

В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили на полу в комнате труп мужчины. В «заброшке» частично выгорели полы и матрас на общей площади 5 «квадратов».

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что погибшему было 68 лет.

 

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