Общество 09.07.2026 в 16:58

В Якутии введены ограничения на продажу бензина

Регион дольше всех продержался без лимитов на топливо
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Текст: Иван Иванов
В Якутии введены ограничения на продажу бензина
Фото: архив «Номер один»
Якутия дольше всех продержалась без ограничений на продажу бензина. Пользуясь тем, что у неё был накоплен довольно большой запас топлива по так называемому северному завозу. Но недавно запасы и поступления уменьшились.

«В ряде регионов страны наблюдается снижение объемов поставок нефтепродуктов, что привело к введению ограничений на АЗС в Якутии. Цель этих мер — обеспечить равномерное распределение имеющихся запасов топлива», - информацию об этом на брифинге озвучил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков. 

Как сообщает портал Sakha.day, министр пояснил, что бензин отпускается в объеме от 20 до 30 литров, в зависимости от конкретной топливной сети. Дизельное топливо преимущественно реализуется по топливным картам, также временно ограничена заправка в канистры. По словам министра, принятые меры призваны сохранить приоритетное снабжение объектов жизнеобеспечения, социальных учреждений и сельхозпроизводителей в период проведения полевых работ.
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