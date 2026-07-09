Общество 09.07.2026 в 18:02

Жители Бурятии наказали сельскую администрацию за покусанного ребенка

Собака вырыла подкоп в ограду частного дома

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии наказали сельскую администрацию за покусанного ребенка

Тарбагатайский районный суд вынес приговор в отношении администрации района по исковому заявлению прокурора района в интересах ребенка.

Весной в поселке Саянтуй безнадзорная собака сделала подкоп в ограду частого дома. Животное проникло на территорию участка и набросилось на игравшего во дворе мальчика. Прогнали собаку выбежавшие на крик сына родители.

«Яма находилась под забором со стороны улицы, недалеко от будки их собаки. На пришедшей собаке не было ни ошейника, ни бирки. Собака была упитанная, не похожая на бездомную. Но на их улице и поблизости у соседей такой собаки нет. Их дом огорожен забором, на территории участка проживает их собака, она небольшого размера. Ребенок часто с ней играет, даже когда она ест, их собака ребенка не трогает», - рассказывала суду мама покусанного ребенка.

В результате нападения пса мальчик получил множественные укушенные раны лица, грудной клетки справа, заушной области слева. Ребенку накладывали швы, а также шесть раз ставили прививки от бешенства.

«Нападение собаки не вызвано агрессивным поведением ребенка, он собаку не злил, не дразнил, не играл с ней. После нападения ребенок испытывает панический страх перед собаками, плохо спит, вздрагивает без причины», - следует из материалов дела.

Родители ребенка оценили нанесенный моральный вред в 50000 рублей.

Суд постановил взыскать с администрации района компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб.

 
Фото: "Номер один"

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администрация тарбагатайский район укусы собак

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