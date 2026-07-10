В Чите радуются исчезновению очередей: за ночь люди успевают заправиться

Очередь перед АЗС «Роснефти» на улице Космонавтов в Чите исчезла к пяти утра 10 июля, об этом рассказала волонтёр и депутат городской думы Ирина Кузнецова. В одном из волонтёрских чатов она опубликовала видео и отметила, что добровольцы работали над упорядочиванием потока машин десять дней. Для того чтобы движение стало предсказуемым, пришлось перекрыть один из подъездов к заправке. Об этом сообщает «Чита.ру».

В своём обращении к волонтёрам Кузнецова поздравила команду с результатом: «Уважаемые волонтёры, поздравляю — мы это сделали. Возможно, в ближайшее время начнётся очередь со стороны МПК, но у нас был промежуток, когда очереди не было». Её слова отражают не только итог конкретной работы, но и общее настроение горожан: люди устали от многочасовых ожиданий и искренне ценят любые улучшения.

Сообщения от жителей Читы в чатах подтверждают, что ситуация действительно меняется. Уже в семь утра на ряде заправок очередей практически не наблюдалось. К 8:30 время ожидания на АЗС «Роснефти» по улицам Космонавтов и Жукова сократилось до менее чем часа. На станции «Корс» по улице Богомягкова автомобилисты тратили около тридцати минут, а на БРК в Каштаке и на «Корсе» по Советской — всего несколько минут.

Постепенно бензиновый кризис в Забайкалье идёт на спад. Важным шагом стало расширение режима работы автозаправочных станций: сети БРК и «Корс» в Чите теперь функционируют круглосуточно. Ранее такой график был только у АЗС «Роснефти». Это решение заметно увеличило пропускную способность города и позволило распределить поток автомобилистов более равномерно — за ночь многие успевают спокойно заправиться, не теряя дневного времени.

Стабилизация ситуации стала результатом комплекса мер, принятых на уровне региона и руководства «Роснефти», которому принадлежит Ангарская нефтехимическая компания, откуда в Забайкалье поступает топливо. Ещё 26 июня губернатор Александр Осипов провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого в Забайкалье ввели режим повышенной готовности. Одновременно ужесточили лимиты на продажу топлива физическим лицам — до 15 литров на один автомобиль. Тогда же утвердили чёткий порядок обеспечения топливом: в первую очередь горючее получают экстренные службы, далее — население, а затем важные отрасли, включая ЖКХ и продовольственное снабжение.

С 1 июля начали действовать дополнительные решения для нормализации обстановки. Среди них — не только круглосуточная работа АЗС, но и дежурства сотрудников полиции для контроля порядка, а также установка биотуалетов рядом с заправками.