Общество 10.07.2026 в 10:43

Семья из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса

Они получат сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Семья из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса
Фото: пресс-служба конкурса
Итоги конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» были объявлены 8 июля. Среди победителей — семья Ковалевых и Хомяковых из столицы Республики Бурятия.

«Главная эмоция – это радость. Мы благодарны и нашему государству за предоставленные возможности. Когда простая семья может просто зарегистрироваться и принять участие в этом конкурсе – это любовь!», – поделились своими впечатлениями Ковалевы и Хомяковы.

В финал конкурса прошли 328 семейных команд со всей России. Участники решали оценочные задания, участвовали в тематических мероприятиях и обменивались опытом. Победу одержали 60 семейных команд из 43 регионов.

Во время своего выступления первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко отметил, значимость участников конкурса: «Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого», - подчеркнул Сергей Кириенко.

Победители конкурса «Это у нас семейное» стали обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. 
Теги
семья

Все новости

В Бурятии снизилось административное и силовое давление на бизнес
10.07.2026 в 11:08
В Чите радуются исчезновению очередей: за ночь люди успевают заправиться
10.07.2026 в 11:00
Житель Бурятии одного собутыльника ударил кружкой, а другого – застрелил
10.07.2026 в 10:49
Семья из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса
10.07.2026 в 10:43
На севере Бурятии заложили капсулу времени
10.07.2026 в 10:07
Сеть БРК в Иркутске перешла на круглосуточный режим работы
10.07.2026 в 09:51
Монголия получит дизельное топливо
10.07.2026 в 09:45
В Улан-Удэ новая база для спасателей готова на 45%
10.07.2026 в 09:30
Бурятская спортсменка сразится с соперницей из Украины
10.07.2026 в 09:13
На севере Бурятии размыло объездную дорогу
10.07.2026 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
В Чите радуются исчезновению очередей: за ночь люди успевают заправиться
Между тем ситуация с дефицитом бензина остается сложной
10.07.2026 в 11:00
Житель Бурятии одного собутыльника ударил кружкой, а другого – застрелил
Инциденты произошли в селе Елань
10.07.2026 в 10:49
На севере Бурятии заложили капсулу времени
Её откроют на 65‑летнем юбилее БАМа
10.07.2026 в 10:07
В Улан-Удэ новая база для спасателей готова на 45%
Накануне строительную площадку посетил мэр города
10.07.2026 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru