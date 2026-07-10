Семья из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса

Итоги конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» были объявлены 8 июля. Среди победителей — семья Ковалевых и Хомяковых из столицы Республики Бурятия.«Главная эмоция – это радость. Мы благодарны и нашему государству за предоставленные возможности. Когда простая семья может просто зарегистрироваться и принять участие в этом конкурсе – это любовь!», – поделились своими впечатлениями Ковалевы и Хомяковы.В финал конкурса прошли 328 семейных команд со всей России. Участники решали оценочные задания, участвовали в тематических мероприятиях и обменивались опытом. Победу одержали 60 семейных команд из 43 регионов.Во время своего выступления первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко отметил, значимость участников конкурса: «Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого», - подчеркнул Сергей Кириенко.Победители конкурса «Это у нас семейное» стали обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.