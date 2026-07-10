Житель Бурятии одного собутыльника ударил кружкой, а другого – застрелил

Житель села Елань Бичурского района Бурятии предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровья и убийство. У ранее судимого 38-летнего мужчины произошли конфликты с собутыльниками: одного он ударил кружкой по голове, а другого – застрелил из охотничьего ружья.

Инциденты случились 11 апреля. Весь день фигурант распивал спиртное с односельчанами. В 14:00 он поссорился с 46-летним собутыльником. В какой-то момент обвиняемый ударил приятеля стеклянной кружкой по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Фигурант продолжил выпивать с остальными в том же доме. Вечером, около 20 часов, сельчанин повздорил с 40-летним товарищем, последний оскорбил его нецензурными словами. Обидевшийся мужчина сходил к своей машине, припаркованной во дворе дома, взял свое охотничье ружье, вернулся в дом и выстрелил в грудь матерщинника.

Потерпевший скончался на месте. Убийца, испугавшись уголовного наказания, вывез погибшего за пределы села, закопал тело и скрылся. Его задержали спустя несколько дней.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.