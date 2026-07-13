В Улан-Удэ провалился проект похоронного дома

Амбициозный проект строительства современного муниципального ритуального комплекса (похоронного дома) для специализированного обслуживания населения столкнулся с проблемами.Комплекс планировали разместить в Октябрьском районе города, самом густонаселенном в Улан-Удэ.- Строительство ритуального комплекса с размещением парковки планировалось на земельных участках по ул. Пирогова, - сообщили «Номер один» в МАУ «Специализированная служба города Улан-Удэ».Новый ритуальный комплекс должен был вывести похоронную отрасль бурятской столицы на новый уровень: расширить возможности для проведения масштабных траурных мероприятий и предоставить полный комплекс ритуальных услуг в одном месте, отвечающем современным требованиям.По словам руководства МАУ, общая площадь похоронного дома рассматривалась в пределах 1100 кв. м.- Предполагалось обеспечить функционирование службы для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению умерших, обслуживание в торгово-демонстрационном зале площадью 220 кв. м, предоставление трех прощальных залов площадью от 105 до 158 кв. м вместимостью от 115 до 180 посетителей траурных мероприятий, - рассказали в МАУ.Рассматривалась и возможность объединения залов: с помощью раздвижных перегородок площадь единого зала могла составить 388 «квадратов» вместимостью более 400 человек.- Кроме того, проектом планировалось строительство парковки, а также благоустройство прилегающей территории с обустройством газонов, тротуаров и клумб, - добавили в МАУ.В мае этого года, после расторжения муниципального контракта с подрядчиком на проектно-изыскательские работы, землю передали в постоянное бессрочное пользование Специализированной службе города Улан-Удэ.По словам Даримы Дондуковой, председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, МАУ получило в пользование два земельных участка.Первый - кадастровый номер 03:24:033506:223, площадь 3864 кв. м, вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание, благоустройство территории».Второй - кадастровый номер 03:24:033506:225, площадь 442 кв. м, вид разрешенного использования «Благоустройство территории».Целевое использование территории осталось неизменным. Поэтому там по-прежнему стоит цель построить объект похоронного назначения с размещением диспетчерской службы для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению умерших, прощального зала, магазина ритуальных товаров, гаража для стоянки катафалков и парковки.В настоящее время в городе опять рассматриваются вопросы будущего проектирования здания похоронного назначения и возможные источники финансирования строительства. Но будет ли вторая попытка предполагать возведение объекта такого же уровня, как тот, что провалился, даже толком не начавшись, предсказать сложно.Значимый проект «накрылся», потому что подрядчик (ООО «Проектная мастерская «Атриум»), с которым улан-удэнские муниципалы заключили контракт на проектирование, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.Соответствующий документ «Атриум» оформил в феврале 2026 года и направил другой стороне контракта - МУ «Улан-Удэстройзаказчик».Подрядчик указал в документе, что причиной расторжения является «изъятие участка для проектирования». Он отметил, что имеющиеся обстоятельства «делают невозможным прохождение государственных экспертиз проектной документации» и, соответственно, завершение работы в срок».В комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ нашему изданию пояснили, что результатом выполненных работ по контракту должна была стать не просто проектная и рабочая документация, а согласованная с эксплуатирующими и надзорными организациями. Результат подлежало сдать муниципальному заказчику. При описанных обстоятельствах, конечно, этого не произошло.- Согласно п. 3.2 муниципального контракта, срок окончания выполнения работ установлен до 31.05.2025 года. Ввиду нарушения ООО «ПМ «Атриум» сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с условиями муниципального контракта и действующим законодательством МУ «Улан-Удэстройзаказчик» направлено требование подрядной организации об уплате неустойки, - отметили чиновники.Сегодня в суде разворачивается интересное противостояние между МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Проектная мастерская «Атриум». Муниципалы намерены добиться взыскания 589 205 рублей 83 копеек пени по контракту. «Атриум», со своей стороны, вчинил «Улан-Удэстройзаказчику» встречный иск о взыскании 2 651 228 рублей 50 копеек по этому же контракту.Пока встречного иска не было, Фемида намеревалась оперативно рассмотреть первоначальный иск в порядке упрощенного производства, без вызова сторон и без проведения судебного заседания. «В связи с принятием встречного искового заявления суд переходит к рассмотрению дела по общим правилам искового производства», - отметила в итоге Фемида.Как нам представляется, в истории с неисполнением «похоронного» контракта ключевое значение имеет причина неисполнения. Если она не была уважительной, то ООО, вероятно, проиграет юридическое противостояние, и суд постановит взыскать с него пеню.Поэтому «Атриум», судя по всему, попытается доказать, что ситуация приняла печальный оборот не по его вине.Самым непонятным во всем этом, по нашему мнению, является то, о чем написал «Атриум» при одностороннем отказе от исполнения - «изъятие участка для проектирования». О чем речь? Кто принял решение об изъятии, на каком основании и много ли было изъято?«Номер один» пытался выяснить это у муниципальных структур, но ясности не добился. Обращение в «Атриум» также осталось без ответа. Возможно, ответ на эти вопросы даст судебное разбирательство.Ситуация, при которой проект современного похоронного дома зашел в тупик, вызывает сожаление. По подсчетам «Номер один» на основе открытых источников, в прошлом году в Бурятии умерло около 12 670 человек - больше, чем годом ранее. Значительная часть из них - жители Улан-Удэ, крупнейшего города республики.