Происшествия 13.07.2026 в 17:08

В Бурятии прервано автосообщение между двумя районами

Вода перерезала дорогу Северобайкальск - Таксимо сразу в четырех местах
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прервано автосообщение между двумя районами
Фото: архив «Номер один»
Проезд по автодороге Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо сейчас невозможен для всех видов транспорта. Как сообщает «Муя-инфо.24/7», вода размыла сразу несколько участков: на 319, 344, 361 и 386-м километрах. 

Подробности и ситуации на региональной трассе сообщили в Минтрансе Бурятии.

«Мост через реку Акукан на 386-м км автодороги находится в аварийном состоянии, движение по нему закрыто. Для проезда был организован объезд с укладкой водопропускных труб, однако из-за ливневых дождей, прошедших в последние четверо суток, дорога размыта», - рассказали в министерстве.

Такая же история произошла у моста через реку Большое Лапро на 364-м км. Кроме того, идет размыв участков дорог на 319, 344 км, на которых изначально отсутствуют водопропускные сооружения.

«В настоящее время на место выехала необходимая техника: тягач с тралом, экскаватор, автогрейдер, автосамосвал и жилой вагон. После спада уровня воды специалисты ГБУ «Дороги Бурятии» приступят к восстановлению проезда», - заверили в Минтрансе.

Отметим, по прогнозу синоптиков в ближайшие двое суток на севере Бурятии ожидаются очень сильные дожди. Вероятно, они еще больше усугубят и так непростую ситуацию на дороге Северобайкальск - Таксимо. 
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