В Бурятии прервано автосообщение между двумя районами

Проезд по автодороге Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо сейчас невозможен для всех видов транспорта. Как сообщает «Муя-инфо.24/7», вода размыла сразу несколько участков: на 319, 344, 361 и 386-м километрах.Подробности и ситуации на региональной трассе сообщили в Минтрансе Бурятии.«Мост через реку Акукан на 386-м км автодороги находится в аварийном состоянии, движение по нему закрыто. Для проезда был организован объезд с укладкой водопропускных труб, однако из-за ливневых дождей, прошедших в последние четверо суток, дорога размыта», - рассказали в министерстве.Такая же история произошла у моста через реку Большое Лапро на 364-м км. Кроме того, идет размыв участков дорог на 319, 344 км, на которых изначально отсутствуют водопропускные сооружения.«В настоящее время на место выехала необходимая техника: тягач с тралом, экскаватор, автогрейдер, автосамосвал и жилой вагон. После спада уровня воды специалисты ГБУ «Дороги Бурятии» приступят к восстановлению проезда», - заверили в Минтрансе.Отметим, по прогнозу синоптиков в ближайшие двое суток на севере Бурятии ожидаются очень сильные дожди. Вероятно, они еще больше усугубят и так непростую ситуацию на дороге Северобайкальск - Таксимо.